Для поездок терапевтов к пациентам в Саратовской области купят 40 легковушек

Для поликлиник Саратовской области купят 40 легковых автомобилей.

Как сообщил на своей странице в Инстаграм председатель регионального правительства Роман Бусаргин, на эти цели из бюджета выделено 30 млн рублей.

- Машины будут использоваться для поездок участковых терапевтов к пациентам. До 20 ноября ожидается поставка 35 автомобилей. По остальным контракт на покупку в стадии подготовки, — отметил Бусаргин.

На препараты для лечебных учреждений потратят 80 млн рублей. Это позволит обеспечить двухмесячный запас медикаментов.

Напомним, ранее свои машины для работы медикам передали саратовские чиновники, в том числе областной министр здравоохранения Олег Костин, а также центры социального обслуживания населения.

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