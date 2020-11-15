Четыре человека пострадали в ночном ДТП в Заводском районе Саратова

В Заводском районе столкнулись две иномарки Фото: ГИБДД по Саратову

В Заводском районе Саратова сегодня вечером, 15 ноября, произошла авария.

- По предварительным данным, в 01:50 на улице Брянская, 1а столкнулись Hyundai и Nissan, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

В ДТП пострадала 38-летняя водительница первой иномарки и ее 43-летний пассажир. Также травмы получили двое 33-летних мужчин из салона Nissan.

Всех пострадавших госпитализировали.

В ДТП пострадали четыре человека Фото: ГИБДД по Саратову

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