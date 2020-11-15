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Синоптики обещают саратовцам мокрый снег

Водителям следует быть осторожными, ведь дороги покроются льдом
Дарья Вострикова
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Сегодняшнее воскресенье, 15 ноября, не порадует жителей Саратовской области комфортной погодой.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ожидается гололед и изморозь.

Прогулки придется отложить, поскольку утром будет мокрый снег.

Ветер подует с востока и юго-востока со скоростью 5-10 м/с.

Столбик термометра опустится до +1-4 градусов, местами в Левобережье до -9.

Напомним, что год назад в этот день было гораздо теплее, тогда на улице холодало всего лишь до 0+5 градусов.

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