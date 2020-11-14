Саратовским школьникам разрешили ходить на очные консультации

Зампред правительства Саратовской области Ирина Седова рассказала о встрече с представителями сообщества «Родительский надзор» в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Сейчас дети с 6 по 11 классы в школах Саратова, Балаковского, Балашовского и Энгельсского районов учатся дистанционно. На 12 ноября 638 педработника этих учреждений имеют больничные листы.

Ирина Седова рассказала, что правильно было бы, чтоб часть уроков проходила дистанционно, а другая в формате самостоятельной работы.

Онлайн должно быть не более трех уроков. Также допускаются очные консультации с учителями.

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