Безработный рецидивист украл 48 тыс. рублей у саратовца

Полиция Заводского района раскрыла кражу у 54-летнего саратовца.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 8 ноября он неизвестно где потерял телефон, к которому была привязана банковская карта.
С нее в этот же день сняли свыше 48 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 40-летний безработный рецидивист, не раз привлекавшийся за кражи.
На мужчину завели очередное уголовное дело.
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