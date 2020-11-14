Безработный рецидивист украл 48 тыс. рублей у саратовца

Полиция Заводского района раскрыла кражу у 54-летнего саратовца.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 8 ноября он неизвестно где потерял телефон, к которому была привязана банковская карта.

С нее в этот же день сняли свыше 48 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 40-летний безработный рецидивист, не раз привлекавшийся за кражи.

На мужчину завели очередное уголовное дело.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.