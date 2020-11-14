В Балаково в 2021 году могут открыть инновационный Центр обработки данных

Депутат ГД Николай Панков рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов» о возможном открытии инновационного центра обработки данных в Балаково.

По поручению председателя ГД Вячеслава Володина он будет контролировать возведение объекта.

Вчера, 13 ноября, спикер Госдумы разговаривал на этот счет с председателем правления Сбербанка Германом Грефом.

В Центре появятся рабочие места для специалистов и выпускников вузов.

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