Жители Заводского района жалуются на крыс

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Сегодня, 14 ноября, анонимный житель Саратова пожаловался на крыс, которые обитают на улице Энтузиастов, 30.

-Вокруг мусора нет, но видно, что здесь подкармливают голубей, а заодно и крысок, — написал аноним в паблике «Заводской Online Саратов» соцсети «ВКонтакте».

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В доказательство своих слов гражданин опубликовал снимки с места событий.

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