Депутат предложил ФСБ подключиться к проверке махинаций на стройке ЖК «Победа» в Саратове

Депутат ГД Николай Панков опубликовал обращение к прокуратуре, МВД и ФСБ о проверке махинаций со строительством ЖК «Победа», дольщики которого лишились своих денег. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале «Пара Слов».

Народный избранник подчеркнул, что нашлась строительная организация, которая вложила свои 600 млн рублей в возведение здания.

- Но как только начался прогресс, то сразу появились желающие кому-то опять мутить воду. Возможно, тем, кто заинтересован в этих земельных участках и квартирах, невыгодно, чтобы проблема решилась. На мой взгляд, дольщиков пытаются запутать (и даже запугать), чтобы не «выпускать из рук» дома, — написал Николай Панков.

Он поблагодарил дольщиков за понимание и поддержку и отметил, что при «Ксиане» стройка остановилась.

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