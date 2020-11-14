Девушка выманила у жительницы Саратова телефон марки Huawei

Полиция Заводского района Саратова раскрыла мошенничество в отношении 36-летней местной жительницы. Об этом сообщили в городском УМВД.
Неизвестная 25 мая в 00:10 выманила у нее телефон марки Huawei honor 10.
Сумма ущерба превысила отметку в 20 тыс. рублей.
По подозрению в совершении преступления задержана 20-летняя рецидивистка.
Она сразу во всем призналась, на девушку завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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