Девушка выманила у жительницы Саратова телефон марки Huawei

Полиция Заводского района Саратова раскрыла мошенничество в отношении 36-летней местной жительницы. Об этом сообщили в городском УМВД.

Неизвестная 25 мая в 00:10 выманила у нее телефон марки Huawei honor 10.

Сумма ущерба превысила отметку в 20 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления задержана 20-летняя рецидивистка.

Она сразу во всем призналась, на девушку завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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