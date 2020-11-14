В Саратове двое пешеходов за сутки попали под колеса иномарок

Вчера, 13 ноября, в Саратове произошло две аварии с участием пешеходов.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, около 8:15 напротив дома №79 на Новоузенской улице 34-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса Nissan Almerа под управлением 30-летнего мужчины.

Около 16:20 54-летний шофер Honda нарушил правила проезда пешеходных переходов и сбил 40-летнего гражданина.

Пострадавшие госпитализированы.

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