Четыре улицы в Саратове остались без воды

Сегодня, 14 ноября, в Саратове ориентировочно до 20:00 ряд улиц остался без воды.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в ООО «КВС».

В зону ограничений попали частные дома на Шелковичной улице, 154, 154А, 154\1, Рабочей от 3-го Свинцового проезда до 2-го Свинцового проезда, Московское шоссе, 25, 27, 29, 29А, 2-й Московский проезд, 1.

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