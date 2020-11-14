Шиномонтажка полыхала на Клочкова в Саратове

Фото ГУ МЧС по Саратовской области
Сегодня, 14 ноября, в 10:08 четыре пожарных расчета выехали тушить шиномонтажку на улице Клочкова 31\1 в Саратове.
Фото ГУ МЧС по Саратовской области
Об этом «КП-Саратов» рассказали в региональном ГУ МЧС.
Фото ГУ МЧС по Саратовской области
Горело здание из металлопрофиля.
Фото ГУ МЧС по Саратовской области
В результате ЧП никто не пострадал, пламя на площади 200 кв.м. ликвидировали к 10:35.
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