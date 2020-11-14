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Шиномонтажка полыхала на Клочкова в Саратове

Задействованы четыре пожарных расчета
Дарья Вострикова
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Фото ГУ МЧС по Саратовской области

Фото ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 14 ноября, в 10:08 четыре пожарных расчета выехали тушить шиномонтажку на улице Клочкова 31\1 в Саратове.

Фото ГУ МЧС по Саратовской области

Фото ГУ МЧС по Саратовской области

Об этом «КП-Саратов» рассказали в региональном ГУ МЧС.

Фото ГУ МЧС по Саратовской области

Фото ГУ МЧС по Саратовской области

Горело здание из металлопрофиля.

Фото ГУ МЧС по Саратовской области

Фото ГУ МЧС по Саратовской области

В результате ЧП никто не пострадал, пламя на площади 200 кв.м. ликвидировали к 10:35.

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ЧП