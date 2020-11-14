Мошенница-гадалка оставила жительницу Саратова без полмиллиона рублей

Жертвой мошенницы, называющей себя ясновидящей, стала 51-летняя жительница Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, несколько сеансов с ведуньей через мессенджер оставили ее без полмиллиона рублей.

Сеансы продолжались с 30 сентября по 1 ноября, а потом гражданка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

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