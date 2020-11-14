Пенсионер украл 40 тыс. рублей у жительницы Саратова

Полиция Заводского района раскрыла кражу у 71-летней жительницы Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 3 октября с 12:10 до 12:30 кто-то снял с ее карты 40 тыс. рублей.

Платежное средство она забыла в банкомате на Пензенской улице.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался безработный 67-летний мужчина.

Он во всем признался, на злоумышленника завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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