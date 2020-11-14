Житель Калининска погиб на пожаре в парилке

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи проводят проверку по факту гибели на пожаре 45-летнего мужчины в Калининске.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 14 ноября с 4:00 до 5:00 местные жители заметили дым, который шел из бани во дворе их дома. Сами потушить они его не смогли, вызвали пожарных. Те ликвидировали возгорания и обнаружили на полу в парилке труп 45-летнего брата хозяйки дома со значительными следами термического воздействия.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователь осмотрел место происшествия и тело погибшего, признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. Выяснилось, что дверь в парилку вспыхнула, по предварительной версии из-за искры, которые шли от печи.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначено судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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