В Саратове поймали двух водителей общественного транспорта без масок

Вчера, 13 ноября, в Саратове представители минтранса региона и Нижне-Волжского МУГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта проверили, как водители автобусов соблюдают рекомендации по защите от коронавирусной инфекции.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, местом проверки стала остановка на улице Танкистов у ТК «Форум».

На водителей маршрутки №73 и автобуса №463 составили два акта о нарушении масочного режима. Выяснилось, что шоферы не заполняли график санобработки салонов транспорта, дезинфекция проводилась нерегулярно.

Сведения о нарушителях передадут перевозчикам.

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