Панков попросил жителей Волжского района дать свои предложения по ремонту тротуаров

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Депутат Государственной Думы Николай Панков по просьбам саратовцев в будущем году поможет привести в порядок больше тротуаров в Волжском районе города. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов».

Напомним, проект по ремонту тротуаров Николай Панков реализует в Балаково, Вольске и Пугачеве. В будущем году работы продолжат, сейчас с помощью жителей составляется перечень адресов.

- Много обращений поступает от жителей Волжского района об отсутствии тротуаров. Речь идет не только о частном секторе, где тротуаров не было изначально. В новых микрорайонах проблема так же актуальна. Во многих из них тротуары либо не были спроектированы, либо быстро пришли в негодность. Во время встреч с жителями лично в этом убедился.

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В крупных городах своего округа – Балаково, Вольске и Пугачеве - реализую проект по ремонту тротуаров. По просьбе жителей постараюсь в следующем году привести в порядок больше тротуаров и в Волжском районе Саратова. Отмечу, адреса, где будет проходить ремонт тротуаров, назовут сами жители, а не представители власти. Поэтому прошу своих подписчиков дать предложения, где их необходимо построить в первую очередь.

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Сегодня мои помощники вместе с активными жителями осмотрели пешеходные дорожки в поселках Зональный, Новосоколовогорский, Затон и совхоз Комбайн, откуда поступали обращения. На следующей неделе продолжим работу по Волжскому району, — пишет Николай Панков.

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