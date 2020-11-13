В Саратове выявили еще четыре памятника культуры

В Саратове пять объектов включили в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ.
Об этом гласят приказы начальника управления по охране объектов культурного наследия Владимира Мухина.
Речь идет о домах на Советской улице 18, Григорьева 53, Соборной 21, а также памятнике Героям фронта и тыла на проспекте Энтузиастов.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.