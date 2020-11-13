В Саратове выявили еще четыре памятника культуры

В Саратове пять объектов включили в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ.

Об этом гласят приказы начальника управления по охране объектов культурного наследия Владимира Мухина.

Речь идет о домах на Советской улице 18, Григорьева 53, Соборной 21, а также памятнике Героям фронта и тыла на проспекте Энтузиастов.

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