Женщина пострадала в столкновении легковушек в Саратове

Сегодня, 13 ноября, в Саратове на улице Панфилова 1 столкнулись Chevrolet и ВАЗ-2110. Об этом сообщили в облспасе.

В результате столкновения пострадала женщина, прибывшие медики ЦМК оказали ей помощь.

Ехать в больницу гражданка отказалась.

На месте также работали сотрудники ДПС, обстоятельства аварии выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.