Женщина пострадала в столкновении легковушек в Саратове

Сегодня, 13 ноября, в Саратове на улице Панфилова 1 столкнулись Chevrolet и ВАЗ-2110. Об этом сообщили в облспасе.
В результате столкновения пострадала женщина, прибывшие медики ЦМК оказали ей помощь.
Ехать в больницу гражданка отказалась.
На месте также работали сотрудники ДПС, обстоятельства аварии выясняются.
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