В районной больнице Саратовской области установили новое лабораторное оборудование

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В Энгельсскую районную больницу Саратовской области доставили новое лабораторное оборудование. Аппаратуру уже установили.

Так, в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, приобрели четыре автоматических анализатора для клинической диагностики: один гематологический анализатор на 23 параметра и три анализатора осадка мочи.

- Полученная аппаратура улучшит доступность лабораторной диагностики у детей, проживающих в селах Энгельсского района. Два анализатора будут использоваться непосредственно в сельских врачебных амбулаториях, - пояснили «КП- Саратов» в региональном минздраве.