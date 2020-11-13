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В Саратове лучшие работники культуры получили по 100 тысяч рублей

Премии получили обладатели Гран-при профессиональных конкурсов
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Названы имена лучших работников учреждений культуры Саратовской области. Фото ГАУК "Саратовский областной центр народного творчества им. Л.А. Руслановой"

Названы имена лучших работников учреждений культуры Саратовской области. Фото ГАУК "Саратовский областной центр народного творчества им. Л.А. Руслановой"

В Саратове состоялось награждение обладателей Гран-при конкурсов профессионального мастерства учреждений культуры и искусства области «Покорение творческих вершин».

Как сообщили «КП-Саратов» в Центре народного творчества имени Лидии Руслановой, награды вручил губернатор Валерий Радаев во время церемонии в парке «Россия — моя история».

Церемония прошла в парке "Россия - моя история"

Церемония прошла в парке "Россия - моя история"

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Награды получили:

- Елена Ризаева, главный хранитель Музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского, победитель областного конкурса профессионального мастерства «Лучший музейный работник 2019 года»»;

- Галина Брайт, заведующая филиалом библиотеки №20 села Генеральское, победитель областного конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 2019 года»;

- Ирина Решетникова, заместитель директора «Клуб «Солнечный», победитель областного конкурса профессионального мастерства «Лучший клубный работник 2019 года»;

- Ирнина Исайкина, директор кинотеатра «Космос» в Турках, победитель областного конкурса «Лучший кинозал Саратовской области» в номинации «Инновационные методы привлечения массовой детско-юношеской и семейной аудитории в модернизированные кинозалы»;

- Марина Сечина, директор детской школа искусств села Ивантеевка, победитель областного конкурса «Лучшие детские школы искусств Саратовской области» в номинации «Лучшая детская школа искусств районного (сельского) поселения»;

- Саид Абдухаримов, директор детской школа искусств №1 Энгельсского района, победитель областного конкурса «Лучшие детские школы искусств Саратовской области» в номинации «Лучшая детская школа искусств городского поселения».

Ирина Решетникова, лучший клубный работник. ГАУК "Саратовский областной центр народного творчества им. Л.А. Руслановой"

Ирина Решетникова, лучший клубный работник. ГАУК "Саратовский областной центр народного творчества им. Л.А. Руслановой"

Кроме дипломов, обладатели Гран-при получили премии по 100 тыс. рублей.

- Духовные ценности всегда оставались главным скрепляющим фактором в обществе, важнейшим условием формирования здорового молодого поколения. Как подчеркивает Президент Владимир Путин, именно вы, работники культуры, сегодня укрепляете уверенность, что все наладится и жизнь продолжается, — отметил Валерий Радаев.

Музыкальную точку на церемонии поставила песня «Россия — это мы!» в исполнении вокального квартета Центра народного творчества «Дружба».

Валерий Радаев поздравил обладателей Гран-при с победой. ГАУК "Саратовский областной центр народного творчества им. Л.А. Руслановой"

Валерий Радаев поздравил обладателей Гран-при с победой. ГАУК "Саратовский областной центр народного творчества им. Л.А. Руслановой"

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Культура