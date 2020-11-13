В Саратове лучшие работники культуры получили по 100 тысяч рублей

Названы имена лучших работников учреждений культуры Саратовской области. Фото ГАУК "Саратовский областной центр народного творчества им. Л.А. Руслановой"

В Саратове состоялось награждение обладателей Гран-при конкурсов профессионального мастерства учреждений культуры и искусства области «Покорение творческих вершин».

Как сообщили «КП-Саратов» в Центре народного творчества имени Лидии Руслановой, награды вручил губернатор Валерий Радаев во время церемонии в парке «Россия — моя история».

Церемония прошла в парке "Россия - моя история" Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Награды получили:

- Елена Ризаева, главный хранитель Музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского, победитель областного конкурса профессионального мастерства «Лучший музейный работник 2019 года»»;

- Галина Брайт, заведующая филиалом библиотеки №20 села Генеральское, победитель областного конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 2019 года»;

- Ирина Решетникова, заместитель директора «Клуб «Солнечный», победитель областного конкурса профессионального мастерства «Лучший клубный работник 2019 года»;

- Ирнина Исайкина, директор кинотеатра «Космос» в Турках, победитель областного конкурса «Лучший кинозал Саратовской области» в номинации «Инновационные методы привлечения массовой детско-юношеской и семейной аудитории в модернизированные кинозалы»;

- Марина Сечина, директор детской школа искусств села Ивантеевка, победитель областного конкурса «Лучшие детские школы искусств Саратовской области» в номинации «Лучшая детская школа искусств районного (сельского) поселения»;

- Саид Абдухаримов, директор детской школа искусств №1 Энгельсского района, победитель областного конкурса «Лучшие детские школы искусств Саратовской области» в номинации «Лучшая детская школа искусств городского поселения».

Ирина Решетникова, лучший клубный работник. ГАУК "Саратовский областной центр народного творчества им. Л.А. Руслановой"

Кроме дипломов, обладатели Гран-при получили премии по 100 тыс. рублей.

- Духовные ценности всегда оставались главным скрепляющим фактором в обществе, важнейшим условием формирования здорового молодого поколения. Как подчеркивает Президент Владимир Путин, именно вы, работники культуры, сегодня укрепляете уверенность, что все наладится и жизнь продолжается, — отметил Валерий Радаев.

Музыкальную точку на церемонии поставила песня «Россия — это мы!» в исполнении вокального квартета Центра народного творчества «Дружба».

Валерий Радаев поздравил обладателей Гран-при с победой. ГАУК "Саратовский областной центр народного творчества им. Л.А. Руслановой"

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