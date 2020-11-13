Названа дата открытия государственной аптеки в Саратове

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Заместитель председателя Саратовской области Ирина Седова рассказала, когда откроется первая государственная аптека в Саратове.

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Сейчас решаются технические вопросы, лекарства должны еще пройти маркировку, в целом все готово к открытию.

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Приобрести медикаменты можно будет с 17 ноября в торговой точке на Железнодорожной улице 50.

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