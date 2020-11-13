На реконструируемом театре оперы и балета в Саратове нарисовали граффити

Кадр из видео в Инстаграм Романа Васильева
На фасаде театра оперы и балета нарисовали граффити.
Рисунок неизвестных художников запечатлел арт-директор «Дома кино» Роман Васильев и выложил в Инстаграм-истории.
- Пока они здесь сносят театр, кто-то успел уже стрит-арт нанести, — отметил Васильев.
Напомним, сегодня, 13 ноября, руководитель Управления по охране объектов культурного наследия Владимир Мухин заверил граждан в законности сноса театра оперы и балета.
Реконструкция должна завершиться в конце 2022 года.
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