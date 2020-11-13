Медики Энгельсской станции скорой помощи получили торты, пиццу и напитки. Фото из Instagram guz_essmp

Заведения общественного питания Саратовской области 13 ноября, во Всемирный день доброты, порадовали медиков вкусными презентами.

Акция состоялась в День доброты

Как сообщили на Энгельсской станции скорой помощи, им привезли подарки сразу из нескольких кафе.

Это оказались и пицца, и торты, и выпечка, и напитки. Все предназначено для людей, которые на передовой борются с коронавирусом.

Заведения общепита поблагодарили медиков за работу в период пандемии. Фото из Instagram guz_essmp

- Благодарим неравнодушных людей за оказанную поддержку! — отметили на станции скорой помощи.

Медики поблагодарили рестораторов за поддержку

Работники больниц Саратова также не остались без внимания и получили вкусное угощение.

Угощение получили медики из саратовских больниц

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