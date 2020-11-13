В энгельсском селе открыли новый ФАП

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В селе Терновка Энгельсского района Саратовской области открыли новый фельдшерско-акушерский пункт, сообщает региональный минздрав.

Здание старого ФАП пришло в негодность и не соответствовало нормам, предъявляемым к лечебно-профилактическим учреждениям. Его пришлось снести. На этом же месте на столбчатый фундамент установили быстро возводимую блочно-модульную конструкцию.

В новом ФАП разместили несколько кабинетов с современным оборудованием для оказания первичной медпомощи населению.

Напомним объект возвели в рамках национального проекта "Здравоохранение", инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.