На полки саратовских магазинов не попадет 18 тонн хурмы

В Саратовскую область не пустили грузовик с хурмой.

- На автомобильной дороге А-298 12 ноября инспекторы остановили машину с 18 тоннами хурмы из Казахстана. Она была без маркировки, поэтому груз вернули назад, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре.

Кроме того, перевозчика привлекли к административной ответственности.

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