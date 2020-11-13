На полки саратовских магазинов не попадет 18 тонн хурмы

В Саратовскую область не пустили грузовик с хурмой.
- На автомобильной дороге А-298 12 ноября инспекторы остановили машину с 18 тоннами хурмы из Казахстана. Она была без маркировки, поэтому груз вернули назад, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре.
Кроме того, перевозчика привлекли к административной ответственности.
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