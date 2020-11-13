Мужчина забил битой человека на Кумысной поляне

Вынесен приговор - семь лет в колонии строгого режима Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Заводском районе Саратова вынесен приговор 41-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Днем 8 декабря он встретился на Кумысной поляне в Заводском районе с двумя приятелями, чтобы обсудить общий вопрос. Они не сошлись во мнениях, и злоумышленник битой несколько раз ударил 31-летнего оппонента по голове, спине и ноге. После этого он скрылся.

Третий участник встречи помог раненому добраться до дома и 9 декабря обнаружил его мертвым. Причиной смерти стала тупая травма головы с переломом костей черепа и кровоизлиянием в мозг.

Свою вину подсудимый признал и отправился в колонию строгого режима на семь лет.

Мужчина умер у себя дома Фото: СУ СКР по Саратовской области

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