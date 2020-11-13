В Саратове с 15 декабря откроются елочные базары

С 3 ноября в Саратове объявлены открыты аукционы на размещение елочных базаров.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города, все желающие могут подать заявки до 24 ноября. Это можно сделать с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в рабочие дни по адресу: Театральная площадь 7, комната 305.

Планируется, что горожане смогут купить зеленых красавиц на 50 адресах с 15 по 31 декабря.

После торгов на сайте администрации укажут места торговых точек. Они должны быть оформлены в соответствии с дизайн-кодом, украшены новогодней атрибутикой.

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