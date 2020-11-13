Рецепт плова от саратовских спецназовцев вошел в юбилейную книгу

Спецназовцы поделились рецептом фирменного плова Фото: УФСИН по Саратовской области

Рецепт плова от саратовского спецназа УФСИН «Орион» вошел в юбилейную книгу рецептов сотрудников отделов спецназначения ФСИН России.

- Создание книги приурочено к празднованию 30-летия со дня образования отделов, которое отмечается 13 ноября, — рассказали в областном Управлении.

Спецназовцы поделились видеорецептом плова в казане на костре. По их словам, особый вкус ему придает подрумяненный лук, а также добавление нута и изюма.

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