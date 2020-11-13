Завтра, 14 ноября, в Саратове пройдут традиционные субботние ярмарки.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Минсельхозе, покупателей ждут на рынке в поселке Юбилейный, в «ТК на Топольчанской», на перекрестке улиц Пензенская и Томская, на рынке в Комсомольском и на Московском шоссе, 61, в Елшанке с 08:00 до 16:00.

Горожане могут купить мясо, молоко и молочные продукты, яйца, колбасы, мед и многое другое.

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