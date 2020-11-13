Сменились секретари отделений «Единой России» в Ленинском и Заводском районах Саратова

В Заводском и Ленинском районах Саратова поменялись секретари отделений «Единой России».

Как сообщили «КП-Саратов» в партии, кадровые перестановки были приняты 13 ноября на заседании Президиума регионального политсовета.

Алексей Антонов и Евгений Ковалев сложили с себя полномочия секретарей в Заводском и Ленинском районах соответственно.

Теперь исполнять полномочия секретаря местного отделения партии в Заводском районе будет Андрей Воробьев, а в Ленинском — Татьяна Ерохина.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.