В Заводском районе Саратова распределили 126 однокомнатных квартир

Сегодня, 13 ноября, прошла завершающая жеребьевка 126 квартир для переселенцев из аварийного жилья Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в рамках реализации первого этапа программы переселения граждан заканчивают вводить в эксплуатацию дом на 5-м Динамовском проезде.
Кроме того, приобретены 200 квартир.
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