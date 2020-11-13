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В Заводском районе Саратова распределили 126 однокомнатных квартир

Новый дом обретут переселенцы из аварийного жилья
Дарья Вострикова
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Сегодня, 13 ноября, прошла завершающая жеребьевка 126 квартир для переселенцев из аварийного жилья Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в рамках реализации первого этапа программы переселения граждан заканчивают вводить в эксплуатацию дом на 5-м Динамовском проезде.

Кроме того, приобретены 200 квартир.

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