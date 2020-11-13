Без воды остались два района Саратова

Сегодня, 13 ноября, без воды остались жители Ленинского и Октябрьского районов Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения продлятся ориентировочно до 20:00.

Отключения коснутся жителей Дегтярной улицы, Грибова, Большой Садовой, 36, 38, 40, Степных проездов, Лебедева-Кумача, 71, 72Б.

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