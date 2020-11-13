Подозреваемый в получении взятки и мошенничестве саратовский полицейский скрылся от следствия

В Саратове возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под подозрение попал оперуполномоченный полиции.

По версии следствия, 15 августа сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями получил от представителя филиала акционерного общества 100 тыс. рублей. Это была пятая часть суммы, необходимой для прекращение уголовного дела и возврат изъятого оборудования. Якобы полицейский собирался передать деньги должностным лицам, в чьей компетенции решение данного вопроса.

Также 1 октября он получил оставшиеся 400 тыс. рублей. На этот раз сделка проходила под контролем сотрудников УФСБ по Саратовской области, и подозреваемый был задержан.

Ранее в отношении него уже было возбуждено дело по получении крупной взятки. Сейчас дела объединены в одно производство.

Подозреваемый скрылся от следствия, он объявлен в розыск.

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