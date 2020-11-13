Балаковцы устроили давку в секонд-хенде

Посетители бегут в магазин подержанной одежды. Кадр из видео

Жители Балакова Саратовской области запечатлели гонку в секонд-хенд.

Видео опубликовано в телеграм-канале «Балаковская телега».

Автор сообщает, что видео было снято в ТЦ «Старград» в первый день завоза вещей. Он запечатлел, как десятки людей толпой заходят в магазин, многие бегут, чтобы успеть первыми.

- Хорошо, не затоптали никого... — говорится в сообщении.

В соцсетях комментаторы активно обсуждают новость. У многих вызывает недоумение ажиотаж сограждан при походе в секонд-хенд за подержанными вещами.

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