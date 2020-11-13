ДТП помешало движению троллейбусов и трамваев в Саратове

Сегодня днем, 13 ноября, в Саратове перестал ходить электротранспорт.
Как сообщает профильная группа в соцсети «ВКонтакте», в 13:30 было прервано движение трамваев №11 и троллейбусов №5 в сторону Елшанки на пересечении улиц Астраханская и Большая Горная из-за ДТП.
В 13:50 движение было восстановлено.
В городской ГИБДД «КП-Саратов» сообщили, что в дежурную часть информация о ДТП не поступала.
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