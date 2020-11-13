За сутки от коронавируса в Саратовской области умерли четыре женщины и мужчина

К утру 13 ноября стало известно сразу о пяти погибших больных с коронавирусом. COVID-19 стал непосредственной причиной гибели этих пациентов. Данные «КП-Саратов» предоставили в региональном Минздраве.

Из четырех умерших один — мужчина, ему был 81 год. Он провел 11 суток в госпитале, причем уже на второй день был переведен на аппарат ИВЛ. Сопутствующая патология — ишемическая болезнь сердца, атеросклеротическая болезнь сердца, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет.

Скончалась 43-летняя женщина, поступившая 11 дней назад в среднетяжелом состоянии. Последние сутки жизни она провела на ИВЛ, но это уже не помогло. Несмотря на усилия врачей, у пациентки нарастала дыхательная недостаточность, эндогенная интоксикация. Сопутствующая патология — артериальная гипертензия, анемия средней степени тяжести, гайморит.

Еще одна умершая, 57-летняя женщина, поступила в госпиталь с 60% поражением легких. Она провела семь суток в стационаре, из них последние трое — на ИВЛ. Сопутствующая патология — экзогенно-конституциональное ожирение.

У другой погибшей, 56-летней женщины, болезнь развивалась стремительно. В госпиталь она поступила на четвертые сутки после заболевания, сразу попала на ИВЛ, но скончалась спустя сутки. Еще дома при введении антибактериального препарата у нее развился анафилактический шок. Из сопутствующих патологий у нее были артериальная гипертензия и сахарный диабет.

Еще одной погибшей от коронавируса 12 ноября стала 50-летняя женщина.

Она провела 12 суток в стационаре, все время пребывания проводилась искусственная вентиляция легких. Состояние осложнилось за счет необратимой полиорганной недостаточности. Сопутствующая патология — аутоиммунный тиреоидит.