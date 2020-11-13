В Саратове заметили «танцующий» тротуар

В Заводском районе заметили «танцующий» тротуар. Фото из группы «Заводской Online Саратов»

В Заводском районе Саратова заметили «танцующий» тротуар

- Объясняется это большим количеством съездов с каждого двора, — написали в группе «Заводской Online Саратов» соцсети «ВКонтакте».

Рядом с тротуаром на Огородной есть трамвайные рельсы, которые имеют такое же название — танцующие.

На Огородной пролегают «танцующие» рельсы. Фото из группы «Заводской Online Саратов»

Под постом в комментариях пользователь Антон Петренко удивился, как трамваи еще не «терпят крушения».

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