Саратовцев заверили в законности сноса здания Театра оперы и балета

Саратовцев беспокоит снос здания Театра оперы и балета. Сегодня на вопросы горожан ответил руководитель Управления по охране объектов культурного наследия Владимир Мухин.
Он заверил, что все происходит законно.
- Проект прошел экспертизу, и подрядчик получил всю разрешительную документацию, — отметил он.
При этом чиновник заявил, что сотрудники Управления контролируют ситуацию. Даже будет назначен ответственный сотрудник, чтобы постоянно мониторить ход работ.
Реконструкция театра должна завершиться к концу 2022 года. Сейчас труппа переехала на 2-ю Дачную.
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