Саратовцев заверили в законности сноса здания Театра оперы и балета

Саратовцев беспокоит снос здания Театра оперы и балета. Сегодня на вопросы горожан ответил руководитель Управления по охране объектов культурного наследия Владимир Мухин.

Он заверил, что все происходит законно.

- Проект прошел экспертизу, и подрядчик получил всю разрешительную документацию, — отметил он.

При этом чиновник заявил, что сотрудники Управления контролируют ситуацию. Даже будет назначен ответственный сотрудник, чтобы постоянно мониторить ход работ.

Реконструкция театра должна завершиться к концу 2022 года. Сейчас труппа переехала на 2-ю Дачную.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.