Число краж с банковских карт саратовцев выросло в шесть раз

Саратовцы все чаще переводят свои деньги мошенникам Фото: Екатерина Семенова

Прокуратура Саратовской области проанализировала преступность в сфере информационных технологий.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, за десять месяцев 2020 года было зарегистрировано 7 375 случаев. Это в два раза превышает прошлогодний уровень.

Причем почти половина преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких. Большинство — 76,5% — это кражи или мошенничества.

Также в два раза выросло число преступлений в интернете — более пяти тыс. эпизодов, и на столько же — преступлений по телефону — более 3,6 тыс. случаев. В шесть раз увеличилась преступность с использованием банковских карт.

Также прокуратура проанализировала информационную преступность в разрезе районов Саратова. Оказалось, что самым «криминальным» является Ленинский, где зарегистрировано 1,2 тыс. преступлений. Далее идут Заводской, Кировский, Волжский.

Прокуратура проанализировала состояние преступности в регионе

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