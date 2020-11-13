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Коронавирус Covid-19

Пять человек умерли от коронавируса в Саратовской области за сутки

Итог: 183 смерти за все время пандемии
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Сразу пять жителей Саратовской области умерли от коронавируса

Сразу пять жителей Саратовской области умерли от коронавируса

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Саратовской области за сутки от коронавируса умерли сразу пять человек.

Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Таким образом, в регионе от COVID-19 скончались уже 183 человека.

Пока это самое большее число смертей за сутки, столько же было 28 мая.

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