Пять человек умерли от коронавируса в Саратовской области за сутки

Сразу пять жителей Саратовской области умерли от коронавируса
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Саратовской области за сутки от коронавируса умерли сразу пять человек.
Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Таким образом, в регионе от COVID-19 скончались уже 183 человека.
Пока это самое большее число смертей за сутки, столько же было 28 мая.
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