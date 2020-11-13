Саратовского адвоката заподозрили в мошенничестве на миллион рублей

Уголовное дело о крупном мошенничестве возбуждено в Саратовской области в отношении адвоката.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, это уже не первое дело в отношении адвоката. Ранее было возбуждено производство о покушении на мошенничество, подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ в момент передачи 970 тыс. рублей.

Новый эпизод произошел с апреля по май 2018 года. По версии следствия, адвокат сообщил знакомому, что может помочь в его тяжбе с физическим и юридическим лицами. За свои услуги он попросил миллион рублей, якобы намереваясь передать их уполномоченным лицам. Сумму он получил двумя частями, но деньги присвоил.

Сейчас оба эпизода объединены в одно дело. Расследование продолжается.

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