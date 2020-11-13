В Саратове на восьми остановках появились схемы общественного транспорта

Теперь саратовцы могут понять, как доехать на автобусе или троллейбусе до нужного им места по схемам городского общественного транспорта.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, такие постеры появились в рамках пилотного проекта МКУ «Транспортное управление».

Их можно увидеть на четырех остановках у Привокзальной площади, двух в районе Сенного рынка, по одной у Музейной и Театральной площадей.

В дальнейшем будут расклеены еще несколько схем.

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