Ленинский район Саратова остался без воды

В Саратове несколько улиц остались без воды из-за порыва на коммуникациях.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», выявлено повреждение на напорном водоводе в Ленинском районе.

До 20 часов не будет воды на улицах: 50 лет Октября, Вишневая, Деловая, Дубовикова, Зоологическая, Лесная, Лесная Республика, Лунная, Саперная, Тверская, Зоологическая. Обезвожен микрорайон 2 и 3-й Дачных, без воды остались Торговый центр и санаторий «Сокол», а также частный сектор.

Кроме того, до 20 вечера отключена вода на улице Огородная в Заводском районе. Там меняют запорное оборудование.

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