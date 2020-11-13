Ленинский район Саратова остался без воды

В Саратове несколько улиц остались без воды из-за порыва на коммуникациях.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», выявлено повреждение на напорном водоводе в Ленинском районе.
До 20 часов не будет воды на улицах: 50 лет Октября, Вишневая, Деловая, Дубовикова, Зоологическая, Лесная, Лесная Республика, Лунная, Саперная, Тверская, Зоологическая. Обезвожен микрорайон 2 и 3-й Дачных, без воды остались Торговый центр и санаторий «Сокол», а также частный сектор.
Кроме того, до 20 вечера отключена вода на улице Огородная в Заводском районе. Там меняют запорное оборудование.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.