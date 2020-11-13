В Саратовской области мужчина пытался сжечь сожительницу и отрубить ей голову лопатой

Мужчина был задержан Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области полиции удалось задержать мужчину, подозреваемого в покушении на убийство женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в отношении 56-летнего гражданина возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 10 сентября он пытался сжечь 48-летнюю сожительницу, а также перерубить ей шею лопатой. К счастью, пострадавшую удалось спасти.

Подозреваемый некоторое время скрывался от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Сейчас с ним проводятся следственные действия, решается вопрос о мере пресечения.

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