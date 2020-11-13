Водитель Chevrolet пострадал при столкновении с ВАЗом в Балакове

На Саратовском тракте в Балакове вечером 12 ноября столкнулись ВАЗ-21104 и Chevrolet.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в девять вечера в районе дома №12.
По предварительной версии, 58-летний водитель иномарки допустил столкновение с ВАЗом при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог. Отечественным авто управлял 19-летний молодой человек.
Пострадал и был госпитализировал водитель Chevrolet.
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