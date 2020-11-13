Коронавирусом в Саратовской области заразились 219 человек

Число зараженных коронавирусом перевалило за 23 тысячи человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Саратовской области коронавирусом заразились сразу 219 человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общее число зараженных теперь составляет 23 117 человек.

Большинство новых случаев заражения выявлено в Саратове — 121 человек. Еще 20 в Энгельсском и 15 — в Балаковском.

Среди заболевших 17 детей и 73 взрослых старше 60 лет.

Выздоровели за сутки 288 человек, а всего — 16 256.

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