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Коронавирус Covid-19

Коронавирусом в Саратовской области заразились 219 человек

Общее число перевалило за 23 тысячи
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Число зараженных коронавирусом перевалило за 23 тысячи человек

Число зараженных коронавирусом перевалило за 23 тысячи человек

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Саратовской области коронавирусом заразились сразу 219 человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общее число зараженных теперь составляет 23 117 человек.

Большинство новых случаев заражения выявлено в Саратове — 121 человек. Еще 20 в Энгельсском и 15 — в Балаковском.

Среди заболевших 17 детей и 73 взрослых старше 60 лет.

Выздоровели за сутки 288 человек, а всего — 16 256.

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