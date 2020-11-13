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Общество

За время пандемии зарплата снизилась у каждого пятого жителя Саратовской области

Такая же проблема существует по всей России
Дарья Вострикова
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Опрос жителей Саратовской области об изменении зарплаты во время пандемии показал, что каждый пятый потерял в доходе. К такому выводу пришли аналитики одного из сайтов для поиска работы.

Среди работающих по найму соискателей 20% отметили, что у них выросла зарплата, у 58% граждан ничего не поменялось.

Примерно такое же соотношение существует по всей России: 18% населения стали получать больше, 26% меньше, неизменным остался доход у 54% граждан.

Выиграли в деньгах программисты, юристы и маркетологи, потеряли специалисты из сферы продаж, туризма, гостиниц, ресторанов, автомобильного бизнеса. Самыми стабильными оказались сферы безопасности и бухгалтерии.

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