В Саратов доставили аппарат УЗИ экспертного класса

Ультразвуковой сканер экспертного класса поступил в поликлинику Саратова

Саратов получил ультразвуковой сканер экспертного класса производства компании Samsung Medison, информирует регионально министерство здравоохранения.

Аппарат обладает высокой степенью визуализации, а его опции позволяют провести любые виды исследований - брюшная полость, органы малого таза и мочевыделительной системы, поверхностно расположенные органы, сердечно-сосудистая система, головной мозг.

Технику приобрели по программе «Развитие материально-технической базы детских поликлиник» которая реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

- Удобное и универсальное диагностическое оборудование экономит время врача, что особенно важно при большом потоке пациентов. Система HS50 с широким набором точных и интуитивно понятных функций делает процесс исследований высокоэффективным, позволяет в короткие сроки поставить правильный диагноз, оценить эффективность проводимого лечения, контролировать ход выздоровления, избегая при этом излишней лучевой нагрузки на маленьких пациентов, - пояснили в региональном минздраве.

Ультразвуковой сканер установят в Государственном учреждении здравоохранения «Саратовская городская детская поликлиника № 1», улица им. Чапаева В.И.,14/26.

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