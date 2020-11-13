Психбольной саратовец забил приятеля кувалдой из-за галлюцинаций

В Кировском районе Саратова вынесен приговор по делу об убийстве мужчины его психически больным приятелем.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено ночью 19 июня.

Двое мужчин, 30 и 34 лет, снимали дом в Кировском районе. В тот вечер они вернулись с работы и легли спать, а ночью старший проснулся, принес со двора кувалду и дважды ударил приятеля по голове.

После этого он пошел в полицию и все рассказал, заявив, что причиной стала переписка между его другом и женой. Впоследствии было установлено, что те даже не были знакомы.

Пострадавший скончался в больнице 29 июня.

Экспертиза установила, что обвиняемый психически болен и не может отвечать за свои поступки. Его направили на принудительное лечение в специализированную клинику.

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